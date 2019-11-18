В одном из столичных магазинов Пятерочка произошла жуткая трагедия. Москвич насмерть подавился виноградром, который продавался в супермаркете. Тело мужчины нашли в Хорошевском районе у ..

В одном из столичных магазинов "Пятерочка" произошла жуткая трагедия. Москвич насмерть подавился виноградром, который продавался в супермаркете.Тело мужчины нашли в Хорошевском районе у входа в магазин. Медики констатировали смерть от механической асфиксии. Уточняется, что покупатель поторопился с поеданием винограда. Личность погибшего пока не установлена, пишет телеграм-канал Mash.