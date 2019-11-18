В 10 центрах госуслуг Мои документы с 20 по 23 ноября москвичи смогут бесплатно проверить состояние своих легких.

Мои документы с 20 по 23 ноября москвичи смогут бесплатно проверить состояние своих легких. Осмотры — с 08:00 до 20:00 — проведут врачи столичного. Во флагманских офисах всех желающих ждут с 10:00 до 22:00.Горожане пройдут скрининг-обследование на определение концентрации оксида углерода в выдохе и количества кислорода в крови, а также измерят объемные и скоростные показатели дыхания. По результатам обследования они получат медицинские консультации.Помимо этого, в ближайшие дни в 11 округах пройдут тематические лекции. 19 ноября в 18:00 состоятся школы по отказу от курения и тематические лекции о вреде табака, а 21 ноября — о профилактике хронической обструктивной болезни легких.Хроническая обструктивная болезнь легких — болезнь, которая возникает в первую очередь у курильщиков. Пагубное действие табачного дыма разрушает бронхи и легкие, возникает эмфизема — болезненное чрезмерное скопление воздуха в органах, человек начинает задыхаться. Основная профилактика болезни — не начинать курить, а для тех, кто курит, — бросить немедленно, чтобы не стать инвалидом, — рассказал Андрей Белевский, главный внештатный специалист-пульмонолог Департамента здравоохранения города.Полный список медицинских организаций и центров госуслуг Мои документы, где можно проверить состояние легких и узнать о профилактике хронической обструктивной болезни легких,на сайте Департамента здравоохранения Москвы.В прошлом году в рамках проекта Здоровая Москва специалисты центров Мои документы также консультировали москвичей по вопросам здорового образа жизни.