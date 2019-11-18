Это стало возможным благодаря президентскому гранту – в 350 тысяч рублей. Сумма небольшая, но достаточна для таких гастролей.

Мир, в котором всегда побеждает любовь и доброта – очень важно видеть детям. Особенно детям коррекционных школ-интернатов. Муромский театр кукол «Франт» победил в конкурсе грантов Президента России.Юлия Антонова, руководитель литературно-драматургической части театра кукол «Франт»: «Этот конкурс мы выиграли, и благодаря этой победе, смогли поставить спектакль «Мама-Кот» по повести чилийского писателя Луиса Сипульведы.»Однажды утром кот Зорбас сидел на балконе, смотрел на морской пейзаж и мечтал о том, как будет жить в свое удовольствие. И тут на его голову в буквальном смысле свалилась чайка. Спектакль «Мама-кот» посмотрели дети из коррекционной школы в Муроме. Тетральная группа «Франт» планирует заехать еще в двадцать коррекционных школ городов, поселков и деревень и показать сказку «особенным» детям, сообщает сайт "Муромский меридиан" Это стало возможным благодаря президентскому гранту – в 350 тысяч рублей. Сумма небольшая, но достаточна для таких гастролей.