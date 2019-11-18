На Южном Урале будет создан национальный парк Зигальга. Соответсвующее постановление подписал премьер министр Дмитрий Медведев. Новый объект будет расположен в Катав-Ивановском районе и частично на территории Башкирии, а его площадь составит 45 тысяч гектар.

На Южном Урале будет создан национальный парк "Зигальга". Соответсвующее постановление подписал премьер министр Дмитрий Медведев. Новый объект будет расположен в Катав-Ивановском районе и частично на территории Башкирии, а его площадь составит 45 тысяч гектар. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан"."Еще одним документом, подписанным сегодня, стало постановление о создании в Челябинской области нацпарка "Зигальга". Решение принято рамках в рамках работы над национальным проектом "Экология", — рассказал председатель правительства в ходе совещания с вице-премьерами.Новая достопримечательность будет граничить с башкирским природным парком "Иремель" и Южно-Уральским государственным природным заповедником. Эти места всегда были привлекательными для туристов. "Теперь появилась масса дополнительных возможностей для развития там экологического туризма, инфраструктуры и создания новых рабочих мест", - заявил Дмитрий Медведев.Следует отметить, что "Зигальга" стал первой особо охраняемой территорией, созданной в этом году. "Этот нацпарк поможет в сохранении уникальных ландшафтов, животного и растительного мира Южного Урала", — отметил он.Напомним, Зигальга является одним из самых красивых и высоких Южно-Уральских хребтов. Его длина — порядка 40 километров, а средняя высота вершин — более 1250 метров. Кроме того, он входит в состав "горной цепи" наряду с хребтами Караташ, Нургуш, Юрматау и Нары, от которых Зигальгу отделяют реки Юрюзань и Катав.