Гражданин взял в аренду автомобиль марки «Тойота Камри» для личного пользования, но через некоторое время выяснилось, что транспортное средство злоумышленник продал...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Соколиная гора задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве.В полицию поступило заявление от 30-летнего мужчины. По словам заявителя, гражданин взял у него в аренду автомобиль марки «Тойота Камри» для личного пользования, но через некоторое время выяснилось, что транспортное средство злоумышленник продал.Ущерб составил свыше 1 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на шоссе Энтузиастов задержали подозреваемого – 26-летнего приезжего. В настоящее время похищенное имущество изъято.Следствием ОМВД России по району Соколиная гора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключение под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73