Статистика алкоголизма в России имеет неутешительные цифры. Чрезмерное потребление спиртных напитков в последствие вызывает хроническую болезнь печени – алкогольный гепатит.
Статистика алкоголизма в России имеет неутешительные цифры. Чрезмерное потребление спиртных напитков в последствие вызывает хроническую болезнь печени – алкогольный гепатит.
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего провели испытания нового способа лечения страшного недуга. К слову, они увенчались успехом.
В качестве подопытных были лабораторные мыши.
В своем эксперименте специалисты использовали четыре вида вирусов, которые локально поражают бактериальные клетки, сообщает .
Выбор такого метода обусловлен тем, что причиной смерти большого числа алкоголиков с этим заболеванием является размножение устойчивых к антибиотикам бактерий
Enterococcus faecalis, которые выделяют токсины. Примечательно, что около 75 процентов людей с алкогольным гепатитом живут не более трех месяцев.
18 Ноя 2019 в 3:45 PST
Отметим, что этот метод помог остановить процесс разрушения печени у подопытных. В ближайшем будущем ученые начнут проводить аналогичные исследования на людях.