Статистика алкоголизма в России имеет неутешительные цифры. Чрезмерное потребление спиртных напитков в последствие вызывает хроническую болезнь печени – алкогольный гепатит.

Статистика алкоголизма в России имеет неутешительные цифры. Чрезмерное потребление спиртных напитков в последствие вызывает хроническую болезнь печени – алкогольный гепатит.Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего провели испытания нового способа лечения страшного недуга. К слову, они увенчались успехом.В качестве подопытных были лабораторные мыши.В своем эксперименте специалисты использовали четыре вида вирусов, которые локально поражают бактериальные клетки, сообщает .Выбор такого метода обусловлен тем, что причиной смерти большого числа алкоголиков с этим заболеванием является размножение устойчивых к антибиотикам бактерийEnterococcus faecalis, которые выделяют токсины. Примечательно, что около 75 процентов людей с алкогольным гепатитом живут не более трех месяцев.18 Ноя 2019 в 3:45 PSTОтметим, что этот метод помог остановить процесс разрушения печени у подопытных. В ближайшем будущем ученые начнут проводить аналогичные исследования на людях.