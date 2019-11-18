Уже два месяца прошло со свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова. О браке ведущей и режиссера рассказали люди из их близкого окружения.

Уже два месяца прошло со свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова. О браке ведущей и режиссера рассказали люди из их близкого окружения.13 сентября, в пятницу, состоялась свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. Лишенные всяких предрассудков, влюбленные прикатили к ЗАГСу в катафалке, чем крайне удивили всех гостей церемонии, в том числе и мать телеведущей, сенатора Людмилу Нарусову. Затем молодожены обвенчались, а под конец вечера новоиспеченная супруга станцевала режиссеру эротический танец. Завершился день появлением на банкете черного свадебного торта, украшенного белыми лебедями.15 Окт 2019 в 1:09 PDTМатериал дополняется