Звездный нападающий Пари Сен-Жермен и сборной Бразилии Неймар ответил отказом представителям французского клуба на предложение обсудить детали нового контракта. Бразилец рассчитывает на возвращение в Барселону.

Звездный нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар ответил отказом представителям французского клуба на предложение обсудить детали нового контракта. Бразилец рассчитывает на возвращение в "Барселону".Неймар по-прежнему грезит возращением в клуб из столицы Каталонии и уверен, что причиной срыва его обратного трансфера в "Барселону" летом 2019 года является президент "ПСЖ" Нассер аль-Хелаифи, сообщает Европспорт.Ru. Из-за этого теперь форвард не намерен даже обсуждать возможность продления действующего договора с парижанами.Кроме того, с момента его прихода в "ПСЖ" летом 2017 года он так и не освоился во французском клубе: на протяжении его парижской карьеры у него возникали конфликты то с наставниками, то с партнерами. Это является еще одной причиной в пользу возвращения в "Барселону", где он чувствовал себя как дома.Действующий контракт бразильца с чемпионами Франции истекает летом 2022 года.