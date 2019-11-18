Дмитрий Певцов не стал скрывать не самый приятный факт из биографии своего сына Елисея. Он даже описал свои чувства по этому поводу в Инстаграме.
Дмитрий Певцов не стал скрывать не самый приятный факт из биографии своего сына Елисея. Он даже описал свои чувства по этому поводу в "Инстаграме".
В своем посте Дмитрий рассказал о том, что его сын в порыве гнева ударил рукой по стене, в результате чего сломал себе кисть. Это заставило артиста вспомнить свои слова о ненависти и любви.
"Любовь нельзя положить в карман и пойти дальше, она умрет. Чтобы сохранить любовь, надо работать. Работать НАД СОБОЙ
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Это трудно... Порой, очень и очень трудно... А вот НЕНАВИСТЬ – она от сатаны", – написал Певцов.
По его словам, ненависть не требует работы, и поэтому ненавидеть легко. Он уверен, что ненависть придумана для того, чтобы убивать в людях любовь.
"Гнев ПРАВЕДНЫЙ от НЕПРАВЕДНОГО отличается тем, что первый направлен на само зло, а не на его носителя. Например, я ненавижу вранье, но не того, кто врет – человека этого я продолжаю любить и борюсь с этим его пороком", – добавил певец.
16 Ноя 2019 в 11:27 PST
Многие подписчики поддержали артиста и пожелали ему терпения в борьбе с пороками и чужой ненавистью. Кто-то высказался про Елисея, что мальчику просто не хватает любви, вот он и "чудит".
"А когда человека все время прощаешь,а он не меняется?", "
Как все верно сказано, только много надо работать над собой, чтобы все сделать так", "Что нужно сделать такого, чтобы ребёнок пришёл в такую ярость, что руку сломал", высказались заинтересованные фолловеры звезды.