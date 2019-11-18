Дмитрий Певцов не стал скрывать не самый приятный факт из биографии своего сына Елисея. Он даже описал свои чувства по этому поводу в Инстаграме.

Дмитрий Певцов не стал скрывать не самый приятный факт из биографии своего сына Елисея. Он даже описал свои чувства по этому поводу в "Инстаграме".В своем посте Дмитрий рассказал о том, что его сын в порыве гнева ударил рукой по стене, в результате чего сломал себе кисть. Это заставило артиста вспомнить свои слова о ненависти и любви."Любовь нельзя положить в карман и пойти дальше, она умрет. Чтобы сохранить любовь, надо работать. Работать НАД СОБОЙ(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Это трудно... Порой, очень и очень трудно... А вот НЕНАВИСТЬ – она от сатаны", – написал Певцов.По его словам, ненависть не требует работы, и поэтому ненавидеть легко. Он уверен, что ненависть придумана для того, чтобы убивать в людях любовь."Гнев ПРАВЕДНЫЙ от НЕПРАВЕДНОГО отличается тем, что первый направлен на само зло, а не на его носителя. Например, я ненавижу вранье, но не того, кто врет – человека этого я продолжаю любить и борюсь с этим его пороком", – добавил певец.16 Ноя 2019 в 11:27 PSTМногие подписчики поддержали артиста и пожелали ему терпения в борьбе с пороками и чужой ненавистью. Кто-то высказался про Елисея, что мальчику просто не хватает любви, вот он и "чудит"."А когда человека все время прощаешь,а он не меняется?", "Как все верно сказано, только много надо работать над собой, чтобы все сделать так", "Что нужно сделать такого, чтобы ребёнок пришёл в такую ярость, что руку сломал", высказались заинтересованные фолловеры звезды.