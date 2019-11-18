Он занимает эту должность с 2015 года

В Муроме на совете народных депутатов Николая Муравьёва переизбрали на должность главы администрации Муромского района, сообщает портал Муром.24.Помимо него на должность также претендовала начальник управления образования Муромского района Татьяна Масленникова, однако она набрала на 4 балла меньше своего оппонента.Напомним, Николай Муравьёв с 2015 года является главой администрации Муромского района. В ближайшее время с ним будет заключён новый контракт на 5 лет.