Роман 34-летней певицы и 26-летнего блогера Давида Мунукяна может закончиться браком, но Ольга явно поступает опрометчиво... Не исключено, что Дава использует ее ради самопиара.

Роман 34-летней певицы и 26-летнего блогера Давида Мунукяна может закончиться браком, но Ольга явно поступает опрометчиво... Не исключено, что Дава использует ее ради самопиара."Будущий 2020 год станет для Ольги началом нового периода в жизни, – рассказала "Дни.ру" . – Она сможет найти себя в новом виде творчества, например, в кино, и еще больше упрочить свое финансовое положение. Возникнет желание сорить деньгами, пускать людям пыль в глаза, а также появится опасность набрать лишний вес"."В натальной карте Ольги нет прямого указания на брак в 2020 году, наиболее благоприятное для этого время наступит лишь через год, в 2021-ом. – говорит Фалькао. – А вот звезды в карте блогера Давы, роман с которым ей приписывают, четко указывают на скорую возможность создания семьи, причем это может существенно поднять его социальный статус. Грубо говоря, в браке с Ольгой Давид заинтересован куда больше нее самой, ведь их связь будет способствовать улучшению его карьеры и материального положения".Если сейчас Манукян широко известен только пользователям Instagram, то после брака с Ольгой он сможет завоевать популярность более широкой публики. Свою известность Дава приобрел всего пару лет назад, когда начал создавать смешные ролики на YouTube и закрутил с другой популярной блогершей – Кариной Кросс. Именно отношения с Кариной помогли ему стать популярным. Но похоже теперь Манукяну захотелось большего. И вот мы уже видим помолвочное кольцо на пальце Оли и фотографии в обнимку с Давидом...10 Янв 2019 в 12:06 PSTКстати, в карте Давида в 2020 году есть указания не только на брак, но и на рождение ребенка. Но, скорее всего, поначалу он станет просто встречаться с любимой девушкой и сделает отношения публичными. Есть также указание на серьезный стресс из-за огромного количества работы, и возможное ослабление здоровья. Но в целом год будет для него удачным. Все будет складываться хорошо и в любви и в деньгах.По словам эксперта, если Оля все же решится создать семью с блогером, то первые годы оба будут просто счастливы. Давид станет звездой Интернета номер один, Оля, наконец, обретет мужское плечо рядом. И самое главное – оба будут наслаждаться публичной жизнью, постоянными съемками, интервью... Проблемы могут начаться, когда Давид получит желаемый статус и начнет смотреть на других девушек. "Чрезмерно доверчивая Ольга может снова наступить на те же грабли, что и в браке с футболистом Тарасовым. Вот почему, если слухи о романе двух звезд правда, Оле нужно получше присмотреться к будущему кандидату в мужья и проверить его на искренность чувств. Не исключено, что он просто использует ее для самопиара", – предупреждает Фалькао.