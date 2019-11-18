33-летняя Ольга Бузова недавно потерпела колоссальную потерю. В Москве закрылись все рестораны ее собственной сети BUZfood.

33-летняя Ольга Бузова недавно потерпела колоссальную потерю. В Москве закрылись все рестораны ее собственной сети BUZfood.Бизнесвумен не привыкла отчаиваться. Она нашла новый способ подзаработать и решила запустить линейку алкогольной продукции под своим именем: водку, виски, коньяк и пиво.Первый шаг уже сделан – певица зарегистрировала несколько товарных знаков. Тем не менее, о сроках запуска спиртного и дизайне бутылок пока ничего не известно.Отметим, 20 ноября в Санкт-Петербурге в клубе "А2" в последний раз состоится шоу "Под звуки поцелуев". Поэтому на данный момент все силы звезды уходят на подготовку к сольному концерту. Программа обещает быть яркой.14 Ноя 2019 в 1:42 PSTНапомним, недавно Бузова заявила о желании представлять Россию на международном конкурсе "Евровидение". По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадима Манукяна, Ольге с ее затеей ничего не светит. Эксперт заверил, что раньше 2021 года исполнительница не появится на международной сцене, сообщали .