Как уверяют медики, чаще всего боль и неприятные ощущения в стопах могут возникать из-за усталости, вызванной повышенной физической нагрузкой. Однако в некоторых случаях жжение и ..

Как уверяют медики, чаще всего боль и неприятные ощущения в стопах могут возникать из-за усталости, вызванной повышенной физической нагрузкой. Однако в некоторых случаях жжение и покалывание может сигнализировать о развитии более серьезных заболеваний.Как передает неприятные ощущения в ногах могу говорит о наличии и развитии диабета, а также почечной недостаточности. Кроме того, онемение, покалывание и жжение может возникать из-за чрезмерного употребления алкоголя. Дискомфорт в стопах также может быть симптомом хронической почечной недостаточности, ВИЧ и анемии.