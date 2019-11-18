Меркулова Ирина Михайловна, 72 лет найдена живой. Лиза Алерт выражает благодарность всем, принявшим участие в поиске. Лиза Алерт выражает благодарность всем, принявшим участие в поиске
<a href="https://33live.ru/novosti/18-11-2019-pensionerka-propavshaya-v-kirzhachskom-rajone-najdena.html" target="_blank">Пенсионерка, пропавшая в Киржачском районе найдена</a> - Меркулова Ирина Михайловна, 72 лет найдена живой. Лиза Алерт выражает благодарность всем, принявшим участие в поиске. Лиза Алерт выражает благодарность всем, принявшим участие в поиске
[url=https://33live.ru/novosti/18-11-2019-pensionerka-propavshaya-v-kirzhachskom-rajone-najdena.html]Пенсионерка, пропавшая в Киржачском районе найдена[/url] - Меркулова Ирина Михайловна, 72 лет найдена живой. Лиза Алерт выражает благодарность всем, принявшим участие в поиске. Лиза Алерт выражает благодарность всем, принявшим участие в поиске