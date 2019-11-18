Похищенным имуществом злоумышленник оплатил услуги такси.
Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
В конце октября в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» обратился местный житель, сообщивший о хищении у него мобильного телефона.
Полицейские, уточняя обстоятельства произошедшего, установили, что накануне потерпевший распивал спиртное в компании приятеля, который ушел, пока мужчина спал, ушел и на связь не выходил.
Через несколько часов оперативниками был задержан молодой человек, приметы которого совпадали с описанием, данным потерпевшим.
Задержанный признался в хищении, пояснив, что воспользовался гаджетом, чтобы оплатить услуги такси, на котором доехал до Владимира.
Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила 16 000 рублей.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемого к совершению иных имущественных преступлений.