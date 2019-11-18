Похищенным имуществом злоумышленник оплатил услуги такси.

Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).В конце октября в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» обратился местный житель, сообщивший о хищении у него мобильного телефона.Полицейские, уточняя обстоятельства произошедшего, установили, что накануне потерпевший распивал спиртное в компании приятеля, который ушел, пока мужчина спал, ушел и на связь не выходил.Через несколько часов оперативниками был задержан молодой человек, приметы которого совпадали с описанием, данным потерпевшим.Задержанный признался в хищении, пояснив, что воспользовался гаджетом, чтобы оплатить услуги такси, на котором доехал до Владимира.Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила 16 000 рублей.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемого к совершению иных имущественных преступлений.