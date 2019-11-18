В подмосковной Балашихе местные жители остановили пьяного таксиста, чтобы помешать ему управлять транспортным средством. Водитель оказал активное сопротивление. Сначала я подумал, что ..

В подмосковной Балашихе местные жители остановили пьяного таксиста, чтобы помешать ему управлять транспортным средством. Водитель оказал активное сопротивление."Сначала я подумал, что это обычная ссора двух водителей. Потом один из присутствующих сказал, что они поймали пьяного таксиста", цитирует очевидца . Инициативным гражданам удалось скрутить злоумышленника и передать его в руки полицейским.