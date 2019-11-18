В Прямом эфире обсуждают резонансную историю – трагедию, которая произошла в Подмосковье с 14-летним подростком. Юноша, который жил с отцом и мачехой, рассказывал друзьям и бабушке (со стороны умершей родной матери) о том, что в семье над ним издевались и морили голодом.

В "Прямом эфире" обсуждают резонансную историю – трагедию, которая произошла в Подмосковье с 14-летним подростком. Юноша, который жил с отцом и мачехой, рассказывал друзьям и бабушке (со стороны умершей родной матери) о том, что в семье над ним издевались и морили голодом.Написав на руке: "Я – урод", школьник покончил с собой. По подозрению в доведении несовершеннолетнего до самоубийства была задержана и арестована до 12 декабря мачеха подростка Ирина Воропаева.Ее родные в шоке от произошедшего. Мать Воропаевой рассказывает, что мальчик ни в чем не нуждался, называл Ирину "мамой", а сбросил 16 килограммов под наблюдением врача. Родные мачехи подростка утверждают, что она заботилась о здоровье ребенка, и сама сильно переживала из-за его смерти.Также во время программы всплыла информация о том, что "уродом" и "демоном" мальчика называл его родной отец.Друзья подростка, со своей стороны, рассказывают о переписке, в которой он называл себя "рабом родителей" и жаловался, что не может убежать из дома, потому что у мачехи такие связи, что его сразу найдут.Кроме того, ведущий Андрей Малахов рассказал, что подростка, который предоставил эту переписку, заставляли ее стереть. Стало также известно, что классный руководитель детей Марина Исаева – жена главы поселения и подруга Ирины Воропаевой.Адвокат Шота Горгадзе, который представляет интересы Нины Десятских – бабушки скончавшегося подростка со стороны родной матери, говорит, что у него "волосы встали дыбом", когда он читал доказательную базу, имеющуюся в распоряжении у следствия.Он считает необходимым также привлечь к ответственности отца ребенка, а также 25-летнюю дочь Ирины Воропаевой.Почему до сих пор хранит молчание родной отец подростка? Действительно ли он тоже морально издевался над сыном? Правда ли, что погибшего школьника, когда ему было 13, обвиняли в изнасиловании маленькой девочки? И что на самом деле произошло в тот роковой день, когда подростка не стало?Подробнее об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".