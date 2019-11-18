Прения по делу о террористическом акте в петербургском метро были прерваны: одному из обвиняемых стало плохо.

Прения по делу о террористическом акте в петербургском метро были прерваны: одному из обвиняемых стало плохо.Как передает "Интерфакс", инцидент произошел в момент оглашения прокурором Надеждой Тихоновой запрашиваемого следствием наказания для подсудимых – пожизненное заключение для Аброра и Акрама Азимовых, Мухамадюсупа и Ибрагимжона Эрматовых и лишение свободы на срок от 27 до 28 лет для других семи фигурантов уголовного дела.Видя состояние подследственного, судья Андрей Морозов объявил перерыв в заседании, во время которого обвиняемому вызвали врачей.Подсудимые обвиняются в совершении теракта, изготовлении, хранении и перевозке взрывчатых устройств.3 апреля 2017 года террорист-смертник в вагоне метропоезда между станциями "Сенная площадь" и "Технологический Институт" привел в действие самодельную бомбу, в результате чего погиб он сам и еще 15 человек, 67 получили ранения различной степени тяжести.