Pлоумышленник, работая специалистом в одной из финансово-кредитных организаций и, имея доступ к расчетным счетам клиентов, совершал данные противоправные деяния...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Царицыно задержали сотрудника финансово-кредитной организации, подозреваемого в краже денежных средств у пенсионеров.В ОМВД России по району Царицыно с заявлениями о кражах обратились 6 жителей района пенсионного возраста. По словам заявителей, неизвестный похитил с их банковских счетов денежные средства. Общий ущерб составил 6 000 рублей.В результате проверочных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний приезжий.Как установили стражи порядка, злоумышленник, работая специалистом в одной из финансово-кредитных организаций и, имея доступ к расчетным счетам клиентов, совершал данные противоправные деяния.По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ «Кража».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22