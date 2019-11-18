Молодой человек, находясь в состоянии опьянения, беспричинно нанес школьнице и ее знакомой несколько ударов палкой. Потерпевшая для оказания помощи обратилась в медучреждение...
«Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Отрадное задержали подозреваемого в нанесении побоев несовершеннолетней девочке», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
В полицию поступило сообщение от жительницы столицы, которая рассказала, что на детской площадке, расположенной на Отрадной улице, неизвестный гражданин нанес ее дочери телесные повреждения.
Как установили полицейские, молодой человек, находясь в состоянии опьянения, беспричинно нанес школьнице и ее знакомой несколько ударов палкой. Потерпевшая для оказания помощи обратилась в медучреждение.
В ходе проверки сотрудники полиции задержали подозреваемого – 22-летнего местного жителя.
Дознанием ОМВД России по району Отрадное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ «Побои». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по СВАО
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