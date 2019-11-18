Молодой человек, находясь в состоянии опьянения, беспричинно нанес школьнице и ее знакомой несколько ударов палкой. Потерпевшая для оказания помощи обратилась в медучреждение...

«Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Отрадное задержали подозреваемого в нанесении побоев несовершеннолетней девочке», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступило сообщение от жительницы столицы, которая рассказала, что на детской площадке, расположенной на Отрадной улице, неизвестный гражданин нанес ее дочери телесные повреждения.Как установили полицейские, молодой человек, находясь в состоянии опьянения, беспричинно нанес школьнице и ее знакомой несколько ударов палкой. Потерпевшая для оказания помощи обратилась в медучреждение.В ходе проверки сотрудники полиции задержали подозреваемого – 22-летнего местного жителя.Дознанием ОМВД России по району Отрадное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ «Побои». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29