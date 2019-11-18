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<a href="https://33live.ru/novosti/18-11-2019-posmotrite-kak-vyglyadit-pervyj-v-moskve-rajcentr-angara.html" target="_blank">Посмотрите: как выглядит первый в Москве райцентр Ангара</a> - В начале ноября в Москве после реконструкции открылся кинотеатр Ангара, сообщили в ADG group. Помимо кинотеатра, здесь расположились общественные пространства, магазины, рестораны и даже цирковая школа.