Белорусский лидер Александр Лукашенко производит впечатление человека, который не до конца осознает происходящее вокруг. Известный российский публицист Ирина Алкснис не исключила, что местные элиты выйдут из-под контроля Батьки. Тогда государственный переворот неминуем, уверена она.
Белорусский лидер Александр Лукашенко производит впечатление человека, который не до конца осознает происходящее вокруг. Известный российский публицист Ирина Алкснис не исключила, что местные элиты выйдут из-под контроля Батьки. Тогда государственный переворот неминуем, уверена она.
На прошлых выходных в Минске прошли протесты, приуроченные к
парламентским выборам. Уличные беспорядки опасны, когда элита страны расколота
и когда есть влиятельная сила, желающая свергнуть власть, сказала Алкснис в
эфире ютуб-канала PolitWera.
Она не исключила, что под боком у Лукашенко есть те, кто
хочет изменить положение дел. "Может быть, кто-то хочет на Запад, может
быть, в Россию", – пояснила эксперт.
Глава государства все больше производит впечатление
человека, потерявшего связь с реальностью, считает Алкснис. Эксперт выразила
сомнение, что Лукашенко сможет удержать власть, если в правоохранительных
органах или армии созреет заговор.
На фоне внутриполитических проблем, белорусский лидер
продолжает ухудшать отношения с восточным соседом. Придя голосовать на
избирательный участок, Лукашенко не удержался и разразился очередной
антироссийской речью.
Президент резко высказался о том, как российская
пресса освещала решение Минска пересмотреть договор об охране государственной
границы. "Сказали, что хочет больше денег на границу. Не надо
больше. Пока пускай половину отдадут того, что мы тратим", – сказал
президент.
Бацька Лукашенко опять критикует союз с Россией, при этом он почему-то не вспоминает о постоянно получаемых из России кредитах
— Путин говорит (@CzarSays)
В последнее время Москва и Минск ведут сложные переговоры о новом плане интеграции. Планируется, что Владимир Путин и подпишут "дорожную карту" 8 декабря этого года – в день 20-летия Союзного государства.