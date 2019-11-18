Белорусский лидер Александр Лукашенко производит впечатление человека, который не до конца осознает происходящее вокруг. Известный российский публицист Ирина Алкснис не исключила, что местные элиты выйдут из-под контроля Батьки. Тогда государственный переворот неминуем, уверена она.

Белорусский лидер Александр Лукашенко производит впечатление человека, который не до конца осознает происходящее вокруг. Известный российский публицист Ирина Алкснис не исключила, что местные элиты выйдут из-под контроля Батьки. Тогда государственный переворот неминуем, уверена она.На прошлых выходных в Минске прошли протесты, приуроченные кпарламентским выборам. Уличные беспорядки опасны, когда элита страны расколотаи когда есть влиятельная сила, желающая свергнуть власть, сказала Алкснис вэфире ютуб-канала PolitWera.Она не исключила, что под боком у Лукашенко есть те, ктохочет изменить положение дел. "Может быть, кто-то хочет на Запад, можетбыть, в Россию", – пояснила эксперт.Глава государства все больше производит впечатлениечеловека, потерявшего связь с реальностью, считает Алкснис. Эксперт выразиласомнение, что Лукашенко сможет удержать власть, если в правоохранительныхорганах или армии созреет заговор.На фоне внутриполитических проблем, белорусский лидерпродолжает ухудшать отношения с восточным соседом. Придя голосовать наизбирательный участок, Лукашенко не удержался и разразился очереднойантироссийской речью.Президент резко высказался о том, как российскаяпресса освещала решение Минска пересмотреть договор об охране государственнойграницы. "Сказали, что хочет больше денег на границу. Не надобольше. Пока пускай половину отдадут того, что мы тратим", – сказалпрезидент.Бацька Лукашенко опять критикует союз с Россией, при этом он почему-то не вспоминает о постоянно получаемых из России кредитах— Путин говорит (@CzarSays)В последнее время Москва и Минск ведут сложные переговоры о новом плане интеграции. Планируется, что Владимир Путин и подпишут "дорожную карту" 8 декабря этого года – в день 20-летия Союзного государства.