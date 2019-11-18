Обнаружена новая уязвимость, помогающая хакерам взалмывать телефоны через приложение WhatsApp. Пока неизвестно, сколько личных данных пользователей удалось похитить злоумышленникам.

Обнаружена новая уязвимость, помогающая хакерам взалмывать телефоны через приложение WhatsApp. Пока неизвестно, сколько личных данных пользователей удалось похитить злоумышленникам.Владельцы приложения сообщили, что лазейка для хакеров получила названиеCVE-2019-11931.Злоумышленники, используяWhatsApp, отправляли пользователям специальный вредоносный файл в формате MP4. С его помощью на смартфоне устанавливалось вирусное ПО – шпионская программа или же бэкдор.Таким образом, память устройства получала значительные перегрузки. Это в свою очередь приводило к сбою нормальной работы гаджета, телеканал "360"."Проблема кроется в парсинге метаданных таких типов файлов. Результатомуспешной эксплуатации может стать как состояние DoS, так и удаленноевыполнение кода", – рассказали создатели приложения.Таким образом, чтобы получить доступ к личным данным пользователей, хакерам всего лишь нужно было знать их номер телефона, по которому они зарегистрированы в приложении. Достаточно было отправить вредоносный файл, чтобы устройство вышло из строя.Уязвимость была обнаружена в версиях программы для всех операционных систем:Android, iOS, Enterprise Client, Windows Phone, а также Business forAndroid и Business for iOS. В новых обновлениях брешь устранили, но владельцы программы не уточнили, была ли использована эта возможность для взломаустройств.