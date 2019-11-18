Новая инициатива Общероссийского народного фронта (ОНФ) о сокращении времени продажи алкоголя в магазинах не нашла поддержки в правительстве РФ.

Новая инициатива "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) о сокращении времени продажи алкоголя в магазинах не нашла поддержки в правительстве РФ."Обращение в адрес правительства носит избыточный характер, поскольку каждый руководитель региона вправе принять решение о сокращении или продлении продажи алкоголя, исходя из пожеланий граждан и социально-культурных традиций того или иного субъекта РФ", — сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь премьер-министра Олег ОсиповРанее СМИ сообщили, что ОНФ предлагает ужесточить федеральные правила продажи алкоголя и запретить соответствующую торговлю после 22 часов. Сейчас федеральное законодательство позволяет продавать алкоголь до 23 часов. При этом региональные власти имеют право устанавливать на местах и более жесткие рамки. Федеральным нормам на данный момент следуют около четверти субъектов Российской Федерации.Эксперты Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), комментируя инициативу, отметили, что ужесточение федеральных правил может привести к увеличению употребления контрафактного спиртного.