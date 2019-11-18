Указанные в доеументе строительно-монтажные работы фактически выполнены не были. Сумма материального ущерба составила свыше 100 миллионов рублей...

«СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение фигуранту уголовного дела о мошенничестве в составе организованной группы с извлечением дохода на сумму свыше 100 миллионов рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Установлено, что злоумышленники создали на территории г. Москвы организованную группу с целью хищения путем обмана денежных средств, выделенных из федерального бюджета Российской Федерации в качестве субсидий на строительство транспортной развязки на одной из федеральных автомобильных дорог. Фигурант уголовного дела, являясь ответственным за производство строительно-монтажных работ на объекте строительства, заключил договор с подконтрольными ему и неустановленным соучастникам организациями. Согласно документу одна из организаций взяла на себя обязательства по переустройству сетей связи на объекте строительства. При этом оплата работ осуществлялась средствами, выделенными из бюджета Российской Федерации. Однако указанные строительно-монтажные работы фактически выполнены не были. Сумма материального ущерба составила свыше 100 миллионов рублей.По материалам ФСБ России и УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного противоправного деяния.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53