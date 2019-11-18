Президент футбольного клуба Ростов Арташес Арутюнянц сделал официальное заявление, в котором прокомментировал текущее положение дел и пояснил суть возникших проблем. Глава ростовчан посетовал на финансовые хвосты.

Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц сделал официальное заявление, в котором прокомментировал текущее положение дел и пояснил суть возникших проблем. Глава ростовчан посетовал на финансовые "хвосты"."Вокруг нас выросло много слухов и разной информации. Да, есть неприятная реальность, заключающаяся во всплывающих и создающих нам проблемы долгах, — говорится в обращении Арутюнянца на официальном сайте "Ростова". – Эти ситуации приводят к блокировке счетов, парализующей работу клуба. Планомерно мы закрываем старые долги в ущерб текущей операционной деятельности. То есть текущие платежи становятся труднореализуемыми"."Несмотря на все финансовые трудности мы занимаемся развитием академии, молодежной и первой команды. Есть свои цели и задачи – это стабильный клуб, регулярно выступающий в еврокубках и, соответственно, занимающий лидирующие позиции в чемпионате России"."Что же до задач, то во-первых, мы хотим финансовой стабильности клуба, чтобы все наши сотрудники – не только те, кто находится на поле и у кромки – вовремя получали зарплаты. Во-вторых, получить лицензию, дающую нам право выступать в еврокубках, и пройти финансовый Fair Play. В-третьих, вернуть стадион "Олимп" и тренировочную базу в собственность клуба".Напомним, что накануне главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подтвердил информацию о том, что клуб испытывает финансовые проблемы, а игроки и тренерский штаб несколько месяцев не получают зарплату. Сообщалось, что Карпин, как и лидеры команду зимой могут покинуть команду.