В результате ДТП с участием маршрутного автобуса, произошедшего в воскресенье, 17 ноября, вечером в Знаменском районе Тамбовской области, госпитализированы с переломами и ушибами семь человек.

В результате ДТП с участием маршрутного автобуса, произошедшего в воскресенье, 17 ноября, вечером в Знаменском районе Тамбовской области, госпитализированы с переломами и ушибами семь человек.По данным Главного управления МЧС России по региону, следовавший по трассе Тамбов — Сампур микроавтобус "ГАЗель" съехал в кювет и опрокинулся в результате нарушения правил дорожного движения, передает ТАСС.