По российским колониям прокатилась волна бунтов. Эпицентрами волнений стали спецучреждения Республики Башкортостан, Челябинска, Омска и Хакасии. Зачинщики массовых беспорядков требовали от руководства колоний смягчить условия содержания, улучшить питание, разрешить носить гражданскую одежду.
По российским колониям прокатилась волна бунтов. Эпицентрами волнений стали спецучреждения Республики Башкортостан, Челябинска, Омска и Хакасии.
Зачинщики массовых беспорядков требовали от руководства колоний смягчить условия содержания, улучшить питание, разрешить носить гражданскую одежду, отпустить провинившихся из штрафных изоляторов.
Дело дошло до прямых столкновений с персоналом колоний. И тогда на территорию спецучреждений вошел спецназ…
Как подавили бунты в колониях? Кто организовывает и финансирует массовые беспорядки за колючей проволокой?
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