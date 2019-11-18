По российским колониям прокатилась волна бунтов. Эпицентрами волнений стали спецучреждения Республики Башкортостан, Челябинска, Омска и Хакасии. Зачинщики массовых беспорядков требовали от руководства колоний смягчить условия содержания, улучшить питание, разрешить носить гражданскую одежду.

По российским колониям прокатилась волна бунтов. Эпицентрами волнений стали спецучреждения Республики Башкортостан, Челябинска, Омска и Хакасии.Зачинщики массовых беспорядков требовали от руководства колоний смягчить условия содержания, улучшить питание, разрешить носить гражданскую одежду, отпустить провинившихся из штрафных изоляторов.Дело дошло до прямых столкновений с персоналом колоний. И тогда на территорию спецучреждений вошел спецназ…Как подавили бунты в колониях? Кто организовывает и финансирует массовые беспорядки за колючей проволокой?Не пропустите новый фильм программы "Расследование Эдуарда Петрова" в эти выходные на телеканале "Россия 24".