Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая должна состояться 9 декабря в Париже в рамках переговоров лидеров стран нормандской четверки, немало озадачила экспертов. Некоторые называют весьма неожиданные причины, по которым, по их мнению, российский лидер согласился принять участие в мероприятии.

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая должна состояться 9 декабря в Париже в рамках переговоров лидеров стран нормандской четверки, немало озадачила экспертов. Некоторые называют весьма неожиданные причины, по которым, по их мнению, российский лидер согласился принять участие в мероприятии.Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не видит смысла во "встречах ради встреч", в связи с чем настаивает, чтобы перед переговорами лидеров стран нормандской четверки была бы проведена подготовительная работа. Киев же убедительно показал, что испытывает довольно заметные проблемы с тем, чтобы выполнить взятые на себя в рамках минских соглашений обязательства.Тем не менее, встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского все же была запланирована и анонсирована. То, что лидеры стран нормандской четверки намерены провести переговоры 9 декабря, подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Российский публицист Ирина Алкснис в эфире интернет-канала PolitWera выразила уверенность, что сам Владимир Путин не ждет от своего украинского коллеги Владимира Зеленского готовности к результативным решениям. "С другой стороны, на фоне других тем, которые есть между Россией, Германией и Францией, Украина настолько мелочь, что Путину проще согласиться, пойти на уступки Меркель и Макрону", – цитирует издание "Политнавигатор" эксперта.Она добавила, что европейские лидеры, анонсировав встречу в нормандском формате, поставили под удар свою репутацию. И такой шаг российского руководства, особенно на фоне совместных проектов, наверняка оценят по достоинству."У нас с Германией "Северный поток-2", Германия многое делает, чтобы продавить ЕС и Германия реально много сделала. У нас восстанавливается сотрудничество. Макрон и вовсе смотрит Путину в рот, собирается на 9 мая в Москву", – напомнила Ирина Алкснис. "На этом фоне проще плюнуть: "Да черт с вами, раз уж вы пообещали "Большой семерке", что встретитесь, ну ладно, приеду я, с вами убьем день без толку", – заключила она.Напомним, встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского должна состояться в рамках переговоров лидеров стран нормандской четверки. Данное мероприятие запланировано на 9 декабря. Состояться оно должно в Париже.