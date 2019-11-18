У певицы Ольги Бузовой появился шанс попасть на Евровидение. Эксперт высказался о возможностях знаменитости представить Россию на международном конкурсе.

У певицы Ольги Бузовой появился шанс попасть на "Евровидение". Эксперт высказался о возможностях знаменитости представить Россию на международном конкурсе.Ранее Ольга заявила прямо со сцены, что уже вовсю готовится к вокальному соревнованию и переводит свои композиции на английский язык. Тем не менее, ее вовремя опустили с небес на землю. Правда, теперь член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян уверен, что у Бузовой все-таки есть возможность предстать на зарубежной арене."Собственно говоря, именно это я и предсказывал несколько дней назад, когда говорил о том, что Константин Эрнст ни за что не будет рассматривать Ольгу Бузову в качестве реального кандидата от России для поездки на Евровидение. Юрий Аксюта, отвечающий на Первом канале за музыкальную сетку вещания, лишь подтвердил мои слова", – рассказал эксперт.Впрочем, он отметил, что когда трансляция конкурса будет передана телеканалу "Россия-1", у Ольги появится хороший шанс выступить на международном певческом конкурсе. Правда, для этого ей нужно будет хорошо постараться, ведь уже неоднократно пользователи социальных сетей критиковали певицу за недостаточно развитые вокальные данные.16 Ноя 2019 в 9:00 PST"Пусть готовит на 2021 год качественную англоязычную песню и подтягивает вокал. Возможно ей придется обратиться к европейским либо к заокеанским авторам. Шанс у нее появится только если она запишет 100% хит и сможет исполнить его хорошо вживую", – отметил Манукян.