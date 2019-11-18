По инициативе французской стороны состоялись телефонные переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона. В центре обсуждения оказалась ситуация на Украине.

По инициативе французской стороны состоялись телефонные переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона. В центре обсуждения оказалась ситуация на Украине.Звонок Эммануля Макрона позволил Владимиру Путину лично рассказать своему французскому коллеге о передаче Украине кораблей, захваченных российскими пограничниками во время устроенной Петром Порошенко провокации в Керченском проливе. Суда были возвращены в нейтральных водах Черного моря, в тридцати километрах от мыса Такиль, после чего направились в Одессу.После этого президенты России и Франции обсудили сложившуюся на Украине ситуацию. "Основное внимание уделено ситуации на Украине с учетом подготовки к запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в нормандском формате", – цитирует "" пресс-службу Кремля. Оба политика выразили уверенность, что встреча может послужить своего рода катализатором, который позволит в самое ближайшее время в полной мере реализовать минские соглашения.В контексте необходимости выполнения взятых на себя в Минске обязательств были отмечены стоящие перед Киевом задачи. "Прежде всего, речь идет о вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса", – подчеркнули в Кремле.Материал дополняется.