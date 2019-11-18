Россия и Белоруссия готовятся подписать документы по интеграции. Церемония запланирована на 8 декабря. За несколько недель до этого события появилось сообщение о возможной конфигурации власти в Союзном государстве. Александру Лукашенко отвели кресло премьер-министра.

Россия и Белоруссия готовятся подписать документы по интеграции. Церемония запланирована на 8 декабря. За несколько недель до этого события появилось сообщение о возможной конфигурации власти в Союзном государстве. Александру Лукашенко отвели кресло премьер-министра.Чем ближе заветная дата, тем больше Батька нервничает. Разговоры о "плохой России" из его уст можно слышать почти ежедневно.Даже на избирательном участке Лукашенко не сдержался от критики в адрес Москвы. В воскресенье, 17 ноября, в Белоруссии прошло голосование по новому составу парламента."Нам каждый год подсовывают новые условия. Извините, нахрена нужен кому такой союз", – заявил Лукашенко журналистам. Он заверил, что документы по интеграции с Россией не будут подписаны, если они угрожают независимости страны.Очередную истерику Батьки прокомментировал политтехнолог Константин Долгов. Россия и Белоруссия должны объединиться в одну страну, уверен он."Путин – президент нового государства, Лукашенко – премьер", – написал консультант в своем телеграм-канале.Внешнюю политику Союзного государства Долгов предложил отдать российскому лидеру, внутреннюю – белорусскому. "Путин летит в Сирию на встречу с Асадом перед тем как полететь в Вашингтон для встречи с Трампом, а летит на стройку космодрома "Восточный", – добавил политтехнолог.Лукашенко снова критикует условия союза с Россией. Повторюсь: если хочет благ для белорусов, пусть просит о воссоединении братских народов. Настоящий союз — это единая валюта, возвращение России на западные границы СССР. А содержать другие страны за свой счет мы не обязаны.— Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy)Напомним, 8 декабря Москва и Минск должны подписать дорожную карту по интеграции. Предполагается, что Путин и договорятся проводить единую социально-экономическую политику, сблизить гражданское и налоговое законодательство и создать общую таможню. О политическом объединении речи не идет.