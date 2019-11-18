Жители Веризино отмечают юбилей. Ровно пять лет в микрорайоне нет нормальных автобусных остановок.
Жители Веризино отмечают юбилей. Ровно пять лет в микрорайоне нет нормальных автобусных остановок.
Чтобы поехать в поликлинику, на работу или учебу жители Верезино в прямом смысле слова идут месить грязь. Специализированных мест для остановок общественного транспорта нет.
Нина Грибанова: «Остановок у нас нет. Там где тормознет автобус, там и останавливаются. Везде грязь. Невозможно отойти, если ты отходишь, значит ты попадаешь в грязь».
За пять лет микрорайон сильно разросся, сейчас там две условные автобусные остановки "Никтид" и "Веризино". Но подойти к ним сложно. Везде грязь, из автобуса люди выходят на проезжую часть, а дальше открытый грунт. Школьники и мамы с колясками обходят месиво прямо по дороге.
Анна Галанина: «Спасибо человеку, который всё-таки нашел дощечки, и положил сюда, что бы можно было передвигаться. Конечно, то что и на этой стороне, и на той происходит возле остановки, это безобразие. Это постоянно грязная обувь, постоянный дискомфорт».
Людмила Чебутарева: «Особенно остановка Веризино, там нет ничего, там ямы, по грязи приходится ползать».
Все лето на трассе М7 велись ремонтные работы - прокладывали коммуникации. Самодельные тропинки к остановкам перекопали. Но восстанавливать их никто не собирается.
Зоя Соколова: «Была тропочка Веризино-2. Делали сами, за свой счет. Организовывали человека, который нам сделал ступеньки, пусть плохенькие но нас они устраивали. Когда Автодор стал заниматься дорожным плотном, эту ступеньку нарушили».
Жители не знают, как быть и куда обращаться. Если ситуация не изменится в ближайшее время, обещают перекрыть дорогу. М7 - федеральная трасса и все решения относительно нее принимает Автодор.
Сергей Сысуев, замглавы администрации г. Владимира, начальник управления архитектуры и строительства: «Дорога М7 говорит, что на федеральной трассе остановочных пунктов быть не должно. Только для автобусов межрегионального значения. Они есть у нас в схеме, и есть в производстве работ. Разрешит ли М7 останавливать на них автобусы? - это большой вопрос».
Все проблемы, по словам людей, могла бы решить дорога-дублер, она уже построена, и жители ей активно пользуются. Но на баланс города её пока не передали.
Екатерина Таманова, Илья Хлудов, Александр Чернышев, "Вести-Владимир".