Жители Веризино отмечают юбилей. Ровно пять лет в микрорайоне нет нормальных автобусных остановок.

Жители Веризино отмечают юбилей. Ровно пять лет в микрорайоне нет нормальных автобусных остановок.Чтобы поехать в поликлинику, на работу или учебу жители Верезино в прямом смысле слова идут месить грязь. Специализированных мест для остановок общественного транспорта нет.Нина Грибанова: «Остановок у нас нет. Там где тормознет автобус, там и останавливаются. Везде грязь. Невозможно отойти, если ты отходишь, значит ты попадаешь в грязь».За пять лет микрорайон сильно разросся, сейчас там две условные автобусные остановки "Никтид" и "Веризино". Но подойти к ним сложно. Везде грязь, из автобуса люди выходят на проезжую часть, а дальше открытый грунт. Школьники и мамы с колясками обходят месиво прямо по дороге.Анна Галанина: «Спасибо человеку, который всё-таки нашел дощечки, и положил сюда, что бы можно было передвигаться. Конечно, то что и на этой стороне, и на той происходит возле остановки, это безобразие. Это постоянно грязная обувь, постоянный дискомфорт».Людмила Чебутарева: «Особенно остановка Веризино, там нет ничего, там ямы, по грязи приходится ползать».Все лето на трассе М7 велись ремонтные работы - прокладывали коммуникации. Самодельные тропинки к остановкам перекопали. Но восстанавливать их никто не собирается.Зоя Соколова: «Была тропочка Веризино-2. Делали сами, за свой счет. Организовывали человека, который нам сделал ступеньки, пусть плохенькие но нас они устраивали. Когда Автодор стал заниматься дорожным плотном, эту ступеньку нарушили».Жители не знают, как быть и куда обращаться. Если ситуация не изменится в ближайшее время, обещают перекрыть дорогу. М7 - федеральная трасса и все решения относительно нее принимает Автодор.Сергей Сысуев, замглавы администрации г. Владимира, начальник управления архитектуры и строительства: «Дорога М7 говорит, что на федеральной трассе остановочных пунктов быть не должно. Только для автобусов межрегионального значения. Они есть у нас в схеме, и есть в производстве работ. Разрешит ли М7 останавливать на них автобусы? - это большой вопрос».Все проблемы, по словам людей, могла бы решить дорога-дублер, она уже построена, и жители ей активно пользуются. Но на баланс города её пока не передали.Екатерина Таманова, Илья Хлудов, Александр Чернышев, "Вести-Владимир".