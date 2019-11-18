35-летняя актриса спровоцировала слухи о пополнении в семье. Мария Кожевникова опубликовала в своем микроблоге в Инстаграме фото с округлившимся животом.

35-летняя актриса спровоцировала слухи о пополнениив семье. Мария Кожевникова опубликовала в своем микроблоге в "Инстаграме" фото сокруглившимся животом.На снимкезнаменитость со счастливой улыбкой позирует с подругами в платье с завышенной талией. Подписчики тутже предположили, что артистка беременная четвертым ребенком."Скоро кто-то станет мамойеще раз", "Похоже, что опять беременна", "Какая красивая! Поздравляю сбеременностью", – написали комментаторы. Некоторые фолловеры жепредположили, что звезда сериала "Универ" просто выбрала неудачныйфасон платья. Мария Кожевникова пока не прокомментировала слухио своем интересном положении.Материал дополняется