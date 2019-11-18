35-летняя актриса спровоцировала слухи о пополнении
в семье. Мария Кожевникова опубликовала в своем микроблоге в Инстаграме фото с
округлившимся животом.
35-летняя актриса спровоцировала слухи о пополнении
в семье. Мария Кожевникова опубликовала в своем микроблоге в "Инстаграме" фото с
округлившимся животом.
На снимке
знаменитость со счастливой улыбкой позирует с подругами в платье с завышенной талией. Подписчики тут
же предположили, что артистка беременная четвертым ребенком.
"Скоро кто-то станет мамой
еще раз", "Похоже, что опять беременна", "Какая красивая! Поздравляю с
беременностью", – написали комментаторы. Некоторые фолловеры же
предположили, что звезда сериала "Универ" просто выбрала неудачный
фасон платья. Мария Кожевникова пока не прокомментировала слухи
о своем интересном положении.
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