Полузащитник Реала Хамес Родригес получил повреждение и появится на поле не раньше января. У футболиста выявлено повреждение связок колена.

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес получил повреждение и появится на поле не раньше января. У футболиста выявлено повреждение связок колена.Хамес Родригес вызывался в сборную Колумбии, но получил травму и не участвовал в товарищеском матче со сборной Перу. После возвращения в "Реал" выяснилось, что у Родригеса повреждены связки левого колена.Необходимости в операции нет, и полузащитник вернется в строй не раньше января. Таким образом, Хамес не сможет сыграть с "Барселоной" 18 декабря.