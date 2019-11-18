Звезда Фабрики звезд и талантливая певица Ирина Дубцова поделилась со своими фанатами новой фотографией. Фолловеры сразу же оценили преображение звезды.

Звезда "Фабрики звезд" и талантливая певица Ирина Дубцова поделилась со своими фанатами новой фотографией. Фолловеры сразу же оценили преображение звезды.На новом фото Ирина предстала перед фанатами в черном спортивном костюме и распущенными длинными волосами. Обтягивающие легинсы позволили оценить стройность ног артистки и вызвали волну восторженных комментариев."Смотрю на вас больше, как на талантище!!!!(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)Но, как женщина– большая сила воли у вас!!! Что показывает сейчас ваше фото!!! Обожаю вас!!!" – написала поклонница певицы.Остальные подписчики не отставали: "Какая классная ✅как же мне@хочется похудеть как Вы ❤️", "Как Вы шикарррно похудели! 👍🏽👍🏽👍🏽", "Худенькая!!!!👏👏👏👏👏👏".17 Ноя 2019 в 2:09 PSTСама же певица не раз признавалась, что спорт и правильное питание не всегда помогают ей похудеть, и что все зависит от ее внутреннего состояния. Когда ей хорошо, то и выглядит она прекрасно.