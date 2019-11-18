В подмосковных Мытищах суд арестовал на два месяца пенсионера, который в порыве ярости убил пешехода. Громкий дорожный конфликт произошел в минувшее воскресенье. Водителя внедорожника вывел из себя мужчина, переходивший дорогу на красный свет. Автомобилист ударил его ножом и уехал. Чем теперь для него обернется приступ гнева?

В подмосковных Мытищах суд арестовал на два месяца пенсионера, который в порыве ярости убил пешехода. Громкий дорожный конфликт произошел в минувшее воскресенье. Водителя внедорожника вывел из себя мужчина, переходивший дорогу на красный свет. Автомобилист ударил его ножом и уехал. Чем теперь для него обернется приступ гнева?"Раскаиваюсь", — водитель, похоже, сам еще не осознал, что все изменилось. Размеренная жизнь пенсионера, взрослые дети, внуки — теперь зал суда и обвинение в убийстве.Мытищи. Инженер одного из подмосковных заводов переходил дорогу, с ним поравнялся внедорожник. Водитель и пешеход о чем-то заговорили. Через несколько секунд пешеход схватился за шею, а водитель, едва его не сбив, уехал."Я хотел просто ударить его по рукам, чтобы он отстал от меня. Просто стечение обстоятельств такое, наверное, судьба или чего, что удар пришел в область шеи. Я какой-то профессиональный убийца что ли", — признался задержанный Виктор Чубак.Пенсионер ударил пешехода ножом, сказал, что тот его оскорблял и даже ударил. Дмитрий Городецкий, так звали погибшего, умер почти мгновенно.Больше суток брат погибшего Виталий находился рядом с его семьей. У Дмитрия Городецкого остались жена и двое детей-школьников. В тот день они разговаривали по телефону: "Мы с ним побеседовали, все было отлично. Приглашал в гости. Должны были двадцатого встретиться". А уже вечером позвонили из полиции...На записи камеры видеонаблюдения этого не видно, но здесь очень оживленное место. Стадион, бассейн, откуда и шел инженер, медицинский колледж и, самое главное, регулируемый пешеходный переход. Все произошло буквально в трех метрах от него. Переходить дорогу по диагонали тут — обычное дело.Покинув место происшествия, Виктор Чубак вскоре туда вернулся уже пешком, а еще через несколько часов пришли за ним."Личность водителя была установлена, мужчина был задержан и доставлен в следственный отдел, где написал явку с повинной", — рассказала старший помощник руководителя Главного следственного Управления Следственного комитета России по Московской область Ольга Врадий.Адвокаты задержанного настаивают на том, что пешеход, который переходил дорогу в неположенном месте, угрожал пожилому водителю расправой и пытался вытащить его из машины."Поэтому цель была отпугнуть, пресечь противоправные действия, не более того. Это роковая случайность, он вчера и плакал, и приносил извинения", — заявил адвокат Роман Табаков.В этом эпизоде есть и еще один невольный участник, но привлечь его к ответственности невозможно — это водитель каршерингового автомобиля, который даже не притормозив просто объехал истекающего кровью человека.