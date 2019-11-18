Мужская сборная Росси по керлингу продолжает свои выступления на проходящем в шведском Хельсингборге чемпионате Европы. В матче четвертого тура группового этапа российские керлингисты проиграли Швейцарии.

Мужская сборная Росси по керлингу продолжает свои выступления на проходящем в шведском Хельсингборге чемпионате Европы. В матче четвертого тура группового этапа российские керлингисты проиграли Швейцарии.Встреча завершилась со счетом 6:10 в пользу швейцарских спортсменов. В составе сборной России выступали скип Сергей Глухов, Антон Калаб, Алексей Тузов и Артур Ражабов. Это поражение стало для россиян третьим на европейском первенстве.В пятом туре Россия сыграет с командой Германии. Матч состоится в понедельник. По итогам четырех туров российская сборная делит седьмое место с командами Дании, Англии и Нидерландов.