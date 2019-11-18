В столице Испании Мадриде продолжается розыгрыш Кубка Дэвиса. Неофициальный командный чемпионат мира среди мужчин проводится по новой формуле.

В столице Испании Мадриде продолжается розыгрыш Кубка Дэвиса. Неофициальный командный чемпионат мира среди мужчин проводится по новой формуле.Выступающая в группе В сборная России выиграла обе одиночных встречи у хорватов и вне зависимости от исхода парной встречи добилась победы над командой Хорватии. Сначала Андрей Рублев победил Борну Гойю 6:3, 6:3. А затем Карен Хачанов взял верх над Борной Чоричем 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.Предстоит еще парная встреча Хачанов/Рублев и Никола Мектич/Иван Додиг. Но шаша команда досрочно обеспечила победу. Следующий матч российские теннисисты провеут 19 ноября против команды Испании.