Певица приедет в Москву на заработки. За
выступления на Песне года, новогодних концертах и корпоративах София Ротару может
получить три миллиона рублей.
Певица приедет в Москву на заработки. За
выступления на "Песне года", новогодних концертах и корпоративах София Ротару может
получить три миллиона рублей.
В
этом году в новогодние праздники на российском телевидении покажут выступления Софии Ротару. Знаменитость снимется
в одном из любимых новогодних концертов наших соотечественников, который
покажут на канале "Россия 1" 1 и 2 января 2020 года.
Наживется
исполнительница и на поклонниках, которые приедут на концерты с ее участием из
разных уголков России. Билетов на "Песню года" на 7 декабря осталось уже мало –
в продаже только от шести тысяч рублей, сообщает сайт
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