Певица приедет в Москву на заработки. За выступления на Песне года, новогодних концертах и корпоративах София Ротару может получить три миллиона рублей.

Певица приедет в Москву на заработки. Завыступления на "Песне года", новогодних концертах и корпоративах София Ротару можетполучить три миллиона рублей.этом году в новогодние праздники на российском телевидении покажут выступления Софии Ротару. Знаменитость сниметсяв одном из любимых новогодних концертов наших соотечественников, которыйпокажут на канале "Россия 1" 1 и 2 января 2020 года.Наживетсяисполнительница и на поклонниках, которые приедут на концерты с ее участием изразных уголков России. Билетов на "Песню года" на 7 декабря осталось уже мало –в продаже только от шести тысяч рублей, сообщает сайтМатериал дополняется