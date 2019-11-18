После того, как в эфир вышло новое реалити-шоу, рассказывающее о частной жизни Яны Рудковской, женщина стала получать еще больше критики в свой адрес. В частности, ей пришлось объяснять, почему она так легко отпускает мужа Евгения Плющенко и совсем не жалеет шестилетнего сына Александра, когда тот плачет.

После того, как в эфир вышло новое реалити-шоу, рассказывающее о частной жизни Яны Рудковской, женщина стала получать еще больше критики в свой адрес. В частности, ей пришлось объяснять, почему она так легко отпускает мужа Евгения Плющенко и совсем не жалеет шестилетнего сына Александра, когда тот плачет.Яна Рудковская обсудила свое реалити-шоу "ЯнаСупер" с телеведущей Юлий Барановской в программе "Все к лучшему". Музыкальный продюсер призналась, что не понимает, почему общественность так негативно относится к некоторым аспектам ее жизни. Речь идет о том, что Яна спокойно позволяет мужу, прославленному фигуристу Евгению Плющенко ездить в Ленинградскую область почти каждые выходные и не утешает сына Александра (более известного под псевдонимом Гном Гномыч), когда тот плачет.9 Ноя 2019 в 1:48 PSTМатериал дополняется