65-летняя певица знаменитость поделилась секретами. Лайма Вайкуле рассказала, как ей удается всегда выглядеть безупречно, не сильно задумываясь о своих образах.

65-летняяпевица знаменитость поделилась секретами. Лайма Вайкуле рассказала, как ейудается всегда выглядеть безупречно, не сильно задумываясь о своих образах.На фоне многих звезд отечественного шоу-бизнесаее возраста артистка выглядит безупречно. Да и раньше она всегда отличаласьсвоей стильностью и элегантностью, умея носить даже строгие дорогие костюмынебрежно и с шармом.При этом Лайма Вайкуле заверила,что неделает ничего, чтобы выглядеть неповторимой. Ее образы складываются практическисами собой. По ее словам, главное, раз и навсегда осознать, что тебе идет, ачто нет."Я люблю такую одежду,чтобы она и прилично выглядела, и удобна была, не впивалась никуда", – цитируетисполнительницу . Вместе с тем, она призналась в неожиданномстрахе. "У меня с детства эта фобия – неудобной одежды. Поэтому люблю все такое– свободное, полуспортивное", – заявила певица.26 Дек 2017 в 8:06 PSTА вот броские наряды звездане любит. По словам , она нелюбит ходить по магазинам и долго задерживаться. Покупки она делает быстро и наинтуитивном уровне.Отметим, артистаславится своим независимым нравом. Так, ранее на обиделся композитор Игорь Крутой. Причиной стало то, чтоисполнительница организовала свой фестиваль "Рандеву" в Юрмале послеухода оттуда "Новой волны".