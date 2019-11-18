65-летняя
певица знаменитость поделилась секретами. Лайма Вайкуле рассказала, как ей
удается всегда выглядеть безупречно, не сильно задумываясь о своих образах.
65-летняя
певица знаменитость поделилась секретами. Лайма Вайкуле рассказала, как ей
удается всегда выглядеть безупречно, не сильно задумываясь о своих образах.
На фоне многих звезд отечественного шоу-бизнеса
ее возраста артистка выглядит безупречно. Да и раньше она всегда отличалась
своей стильностью и элегантностью, умея носить даже строгие дорогие костюмы
небрежно и с шармом.
При этом Лайма Вайкуле заверила,
что не
делает ничего, чтобы выглядеть неповторимой. Ее образы складываются практически
сами собой. По ее словам, главное, раз и навсегда осознать, что тебе идет, а
что нет.
"Я люблю такую одежду,
чтобы она и прилично выглядела, и удобна была, не впивалась никуда", – цитирует
исполнительницу . Вместе с тем, она призналась в неожиданном
страхе. "У меня с детства эта фобия – неудобной одежды. Поэтому люблю все такое
– свободное, полуспортивное", – заявила певица.
26 Дек 2017 в 8:06 PST
А вот броские наряды звезда
не любит. По словам , она не
любит ходить по магазинам и долго задерживаться. Покупки она делает быстро и на
интуитивном уровне.
Отметим, артиста
славится своим независимым нравом. Так, ранее на обиделся композитор Игорь Крутой. Причиной стало то, что
исполнительница организовала свой фестиваль "Рандеву" в Юрмале после
ухода оттуда "Новой волны".