С 11.00 до 11.30. по сетям вещания состоится передача речевого сообщения о порядке оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.
<a href="https://33live.ru/novosti/18-11-2019-segodnya-vo-vladimirskoj-oblasti-projdyot-texnicheskaya-proverka-sistemy-opoveshheniya.html" target="_blank">Сегодня во Владимирской области пройдёт техническая проверка системы оповещения</a> - С 11.00 до 11.30. по сетям вещания состоится передача речевого сообщения о порядке оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.
[url=https://33live.ru/novosti/18-11-2019-segodnya-vo-vladimirskoj-oblasti-projdyot-texnicheskaya-proverka-sistemy-opoveshheniya.html]Сегодня во Владимирской области пройдёт техническая проверка системы оповещения[/url] - С 11.00 до 11.30. по сетям вещания состоится передача речевого сообщения о порядке оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.