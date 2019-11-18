С 11.00 до 11.30. по сетям вещания состоится передача речевого сообщения о порядке оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

С 11.00 до 11.30. по сетям вещания состоится передача речевого сообщения о порядке оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций. Сирены задействованы не будут. Каких-либо действий в связи с проверкой предпринимать не нужно.