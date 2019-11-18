Премия журнала Вадима Верника ОК! считается одной из самых гламурных, престижных и модных. Она собирает топовых звезд эстрады, театра кино и спорта. С Натальей Подольской – одной из гостей нынешнего года – встретился корреспондент Дни.ру.

Премия журнала Вадима Верника "ОК!" считается одной из самых гламурных, престижных и модных. Она собирает топовых звезд эстрады, театра кино и спорта. С Натальей Подольской – одной из гостей нынешнего года – встретился корреспондент "Дни.ру".На премию "ОК!" исполнительница пришла вместе с мужем – Владимиром Пресняковым-младшим. Но почти все вопросы паре от журналистов были про сына – 4-летнего Артемия. "Сейчас тема увлечен играми – у него огромное число роботом, самолетов, и если он очень увлечен, а его отвлечь, то может и расплакаться", – рассказала "Дни.ру" Подольская.Она призналась, что уже сегодня думает о будущем мальчика. "В ближайшее время хотим отдать его в школу танцев Аллы Духовой "Тодес", благо, что студия есть рядом с нашим домом, – улыбается Наталья. – Там у детей целый мир творчества, и мне хотелось бы, чтобы сын к нему приобщился".Благо, что предпосылки к танцам у мальчика есть. "Он очень живой, подвижный, порой такие акробатические кульбиты выделывает, что сердце сжимается от ужаса", – сообщила пораженная увиденным Подольская.После торжественной церемонии артистка устремилась в аэропорт – вместе с сыном и мужем улетала в Сочи. "Там у Володи концерт, а мы за компанию просто пару дней решили отдохнуть, – похвасталась артистка. – Тема, кстати, знает, что его родители – знаменитые артисты. Собственно, пока только эту профессию он и знает. И, кто знает, может, тоже захочет связать жизнь со сценой".Артемию Преснякову сам бог велел, как говорится, ведь, помимо родителей-музыкантов, его бабушка – знаменитая певица Елена Преснякова, дед – прославленный саксофонист Владимир Пресняков-старший, единокровный брат – известный певец и актер Никита Пресняков.