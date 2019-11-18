Недавно разгорелся самый настоящий скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой. Телеведущая пообещала своему коллеге, что расскажет о нем нелицеприятную правду, однако мужчина резко ответил на эти угрозы.

Недавно разгорелся самый настоящий скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой. Телеведущая пообещала своему коллеге, что расскажет о нем нелицеприятную правду, однако мужчина резко ответил на эти угрозы.Свое видение ситуации Шепелев объяснил в видео, которое опубликовал на личной странице в социальной сети "Инстаграм". Бывший муж певицы Жанны Фриске рассказал, что на самом деле шутил, при этом он не обращался лично к Кудрявцевой.Ролик мужчина подписал так: "Спасибо за доброту и здравый смысл! Остальным – срочно воды" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.). Текст он сопроводил забавным эмоджи в виде машущей ладошки."Мне непонятно, почему некоторые по необъяснимым для меня причинампринимают это на свой счет, обижаются, хамят в ответ. Чувство юмораи самоиронию никто не отменял. Если у кого-то с этим проблема, мне оченьжаль", – поделился с поклонниками мыслями Дмитрий, – "Что касается комментариев под моим сообщением —я не скрываю, что люблю потроллить самые зашкварные сообщения".В свою очередь подписчики решили поддержать любимого телеведущего. Многие заняли его позицию и высказались, что Кудрявцевой стоило проще отнестись к ситуации.18 Ноя 2019 в 4:51 PST"На обиженных воду возят🤦‍♀️кто принял на свой счет,значит глупмозгами,только народ насмешили😁Вам Дмитрий респект и уважение👍счастьяВам!!!", "Молодец,Дима. Счастья вашей семье. Кстати, упоминалось только имя Лера. То, что Кудрявцева приняла на свой счет– ее проблемы", "Счастья Вам Дмитрий! Вам и вашему сыну! Мало кто может понять чтовы пережили с потерей Жанны, но тем не менее жизнь продолжается, выобязаны быть счастливым для своего сына!", – высказались пользователи.