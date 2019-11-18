На официальном сайте Мариинского театра появилось сообщение о кончине 75-летнего солиста балета Владимира Лопухова. Информация о дате и месте прощания будут опубликованы позднее.

На официальном сайте Мариинского театра появилось сообщение о кончине 75-летнего солиста балета Владимира Лопухова. Информация о дате и месте прощания будут опубликованы позднее.Коллектив Мариинского театра выразил свои искренние соболезнования родным и близким Лопухова. Известно, что солит балета скончался после продолжительной болезни.Как отмечает , о смерти артиста стало известно 17 ноября. Пока что его родные не определились, где именно будет похоронен Владимир, об этом будет также сообщено позднее.Сын Федора Лопухова – русского и советского артиста балета и балетмейстера – родился в ноябре 1943 года. Владимир Лопухов окончил Ленинградское хореографическое училище.Начал работать в труппе Мариинского театре в 1964 году. Он исполнял партии в балетах русских, советских и зарубежных композиторов, а также танцевальные номера в оперных спектаклях, уточняет телеканал "78". Кроме того, он знаком зрителям по ролям в фильмах-спектаклях "Орестея", "Душой исполненный полет" и "Испанские миниатюры".