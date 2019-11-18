Совместно с активистами полицейские нанесли предупреждающие надписи на пешеходных переходах в городе Петушки.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району присоединились к социальному проекту «Невнимательность ценою в жизнь», в рамках которого активисты Молодежной думы во взаимодействии с правоохранителями проводят мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма.Используя заранее подготовленные трафареты и белую краску полицейские и активисты нанесли на асфальт надписи «Возьмите ребенка за руку!» и «Снимите наушники!» у нескольких пешеходных переходов в городе Петушки. Особое внимание было уделено пешеходным переходам у образовательных учреждений.С помощью таких «трафаретов безопасности» можно оградить маленьких пешеходов от несчастных случаев на дорогах, а также напомнить взрослым участникам дорожного движения о необходимости соблюдения дорожных правил. Всего несколько секунд, потраченных на чтение надписи и понимания необходимости действовать в соответствии с ней, могут спасти жизнь – уверены участники акции.