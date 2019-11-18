Женщина сообщила, что неизвестный тайно похитил у ее несовершеннолетнего сына мобильный телефон, когда тот находился в кафе...

Оперативниками уголовного розыска ОМВД России по району Кузьминки г. Москвы задержан 30-летний приезжий, подозреваемый в кражах мобильных телефонов.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило заявление от матери 14-летнего подростка. Женщина пояснила, что неизвестный тайно похитил у ее несовершеннолетнего сына мобильный телефон, когда тот находился в кафе.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний ранее судимый приезжий.Установлено, что злоумышленник, находясь в помещении кафе, воспользовался моментом, когда мальчик отвлекся, и тайно похитил со стола его телефон.Также сотрудниками уголовного розыска была установлена причастность задержанного к совершению аналогичного противоправного деяния.Ранее в полицию с заявлением о краже телефона обратилась 21-летняя жительница Москвы, которая рассказала, что познакомилась с молодыми людьми, которых через некоторое время пригласила в гости. После того, как новые знакомые ушли, девушка обнаружила пропажу мобильного телефона.Общий материальный ущерб составил 36 тысяч рублей. Похищенное задержанный успел сбыть, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.По данным фактам следственным отделом ОМВД России по району Кузьминки возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18