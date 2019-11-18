Анфиса Чехова опубликовала новый пост в своем Инстаграм-аккаунте. Ведущая рассказала о возникших проблемах со здоровьем.

Анфиса Чехова опубликовала новый пост в своем Инстаграм-аккаунте. Ведущая рассказала о возникших проблемах со здоровьем.Оказалось, недомогание появилось после съеденного кусочка хамона. У звезды моментально упал иммунитет, поэтому у нее тут же появилась простуда.Все дело в том, что девушка уже несколько лет придерживается вегетарианства. Кроме того, в рационе актрисы нет сахара."Я не болела уже года четыре, с тех пор как отказалась от сахара и мяса… Но недавно не удержалась и съела немного хамона и все, мгновенно упал иммунитет, поскольку организм уже очень отвык расщеплять мясо. Вот и приходится теперь выбирать: вкусный кусочек хамона, или жизнь без болезней", – заявила артистка.16 Ноя 2019 в 11:53 PSTПоклонники дали тут же обратную связь и стали рассказывать истории. "Когда была веганкой, и энергии было ужасно много, могла ночь не спать, и радость сама по себе", "Жизнь без болезней. Я отказалась от мяса 5 лет назад и не скучаю", – поделились фолловеры.