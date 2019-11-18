Певица София Ротару намерена в скором времени вернуться в Россию, что спровоцировало волну критику в ее адрес. Знаменитость буквально заклевали в сети. Продюсер Иосиф Пригожин решил вступиться за коллегу по миру шоу-бизнеса.

Певица София Ротару намерена в скором времени вернуться в Россию, что спровоцировало волну критику в ее адрес. Знаменитость буквально заклевали в сети. Продюсер Иосиф Пригожин решил вступиться за коллегу по миру шоу-бизнеса.По словам мужа Валерии, ничего зазорного в том, чтобы приехать выступать в Россию, он не видит. Злопыхатели обвиняли женщину в жажде наживы. Многие посчитали, что знаменитая певица приезжает лишь для того, чтобы заработать денег, однако Пригожин решил опровергнуть эти утверждения."Ей 72 года, в этом возрасте ты не думаешь о деньгах. Ты приходишь ктому, что не хочешь уходить со сцены, прощаться с активной жизнью. Вотличие от Бубы Кикабидзе, который принципиально не едет в Россию, Ротару любит Россию и российского зрителя", – рассказал продюсер в разговоре с корреспондентами радиостанции .Он подчеркнул, что в свое время София просто стала жертвой политических хитросплетений. Стоит отметить, что в 2018 году исполнительница перестала приезжать в Россию. Тогда на Украине было введено военное положение, из-за которого знаменитость не могла приехать в побратимую страну.22 Сен 2019 в 8:07 PDT"София Михайловна стала заложником политических обстоятельств, у нее небыло выбора в 2018 году. Она порядочный и аполитичный человек, не имеетотношения к революциям. Хорошо, что она приезжает в Россию, чтопо-прежнему ей дают выступить на "Песне года", – подметил Пригожин.Он также высказался о роли артиста в современном обществе. Иосиф с сожалением дополнил, что в последнее время знаменитости становятся крайними в борьбе высших чинов, т.к. обычно вся критика сваливается именно на звезд шоу-бизнеса."Артист призван консолидировать общество, а получается, что он становится разменной монетой. Сегодня мир — это Россия 90-х, мировая политика сегодня как "Дом-", – подытожил продюсер.